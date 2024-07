Deportes: Pasó la sexta fecha del Senior +45

Organizado por la dirección de Deportes se desarrolló el pasado fin de semana la sexta fecha del Torneo Senior +45 que se juega en el polideportivo municipal abierto.

????Los resultados:

• San Martin «A» 2 (Cárdenas Néstor y Berg Augusto) – Independiente 0

• A. Huanguelén 2 (Ríos Antonio y Ferreyra Juan José) – San Martin «B» 1 (Aguirre Martin)

• Belgrano 1 (Andersch Ariel) – Deportivo Sarmiento 1 (Crossatto Diego)

????La próxima fecha se desarrollará este 3 de agosto, con el siguiente cronograma:

• 13:15 Deportivo Sarmiento vs San Martin A

• 14:30 CAI vs San Martín B

• 15:45 Pasman vs A. Huanguelén