Deportes: Ganadores de esta semana de la etapa local de los Torneos Bonaerenses

La etapa distrital de los Juegos Bonaerenses continuó desarrollándose durante el transcurso de esta semana, arrojando los siguientes ganadores:

✔️VOLEY MASCULINO:

VOLEY ESCOLAR MIXTO SUB 13 – SECUNDARIA NRO. 4

VOLEY MASC. SUB 16 ESCOLAR – FASTA SAN JOSE

VOLEY MASC. SUB 18 ESCOLAR – MARIANO MORENO HUANGUELEN

VOLEY MASC. SUB 15 Y SUB 17 LIBRE – BANEGAS NATALIA

✔️VOLEY FEMENINO:

VOLEY FEMEN. SUB 16 ESCOLAR – SEC. NRO. 4

VOLEY FEMEN. SUB 15 Y SUB 17 LIBRE – BANEGAS NATALIA

✔️BEACH VOLEY MASCULINO:

SUB 14 – KESSLER /PERALTA

SUB 16- SANCHEZ MORRIS/ CASQUERO

SUB 18 – LANG/ DIAZ VELAZQUEZ

✔️TENIS DE MESA:

SUB 18 MASC. JUAN KUHN

SUB 18 FEMEN. UMA LARUMBE (HUANG)

SUB 16 FEMEN. ARROYO BRISA

✅Las competencias continuarán el próximo martes 18 de junio a las 10:00 en Deportivo Sarmiento con Beach Vóley Femenino; a las 11 en el polideportivo abierto con Sóftbol sub18.

????El lunes 24 de junio, tendrá lugar Natación en el Centro Blanco y Negro y el miércoles 26, Atletismo Especial en la pista del polideportivo abierto y Tenis de Mesa PCD, a las 10:00, en el polideportivo cerrado.