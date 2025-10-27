Detuvieron a Alan Sauco, que era intensamente buscado

A requerimiento de SUBDDI CNEL SUÁREZ, al haber establecido que Alan Emmanuel Sauco, se encontraría en San Antonio Oeste, se solicitó colaboración a comisaría 10 de dicha localidad a fin de hacer efectiva la detención de Alan Sauco, quien se encuentra con sentencia condenatoria por parte Tribunal Criminal Nro. 2 de Bahía Blanca a la pena de 26 años de prisión por el delito de Abuso Sexual reiterado, doblemente agravado por el vinculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente en Cnel. Suárez. Al momento de ser detenido exhibió un DNI apócrifo por lo que se inició actuaciones penales con intervención del juzgado federal de Rio Negro. Fdo. Franssen Ricardo Crio Insp. SubDDI Cnel Suarez.