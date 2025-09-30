Coronel Suárez presente en la 29° Feria Internacional de Turismo 2025

El distrito de Coronel Suárez dijo presente en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo, uno de los encuentros más importantes del país, que reunió a los principales destinos turísticos de la Argentina y del mundo.

👫La directora de Producción y Empleo, Fiorella Guarnieri, junto a la coordinadora del área, María José Cabrera, representaron al distrito llevando con orgullo los atractivos que distinguen a nuestra comunidad: la belleza de las sierras y las extensas llanuras con pastizales autóctonos, la riqueza de su producción, la diversidad cultural que fusiona las raíces criollas con la tradición de los Alemanes del Volga, y una gastronomía única que nos identifica.

🙌“Queremos agradecer a nuestros emprendedores y prestadores locales, y a la Provincia por brindarnos este espacio que es: Bueno, Bonito y Bonaerense”, expresó Fiorella Guarnieri.

🌿“La feria es una puerta abierta para mostrar los atractivos turísticos que tiene Coronel Suárez, tanto a la Provincia como al país y al mundo”, agregó.

🫶La Provincia de Buenos Aires fue protagonista en esta edición, promocionando sus destinos y atractivos imperdibles, y Coronel Suárez se destacó con una propuesta que refleja identidad, historia, naturaleza y hospitalidad.