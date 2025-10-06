Mauro Moccero acompañó a la Escuela “El Relincho” en su cena y baile anual

Entregó un aporte económico que será utilizado para la compra de pisos cerámicos para el SUM de la institución.

💃El pasado sábado 4 de octubre se vivió una hermosa noche en la tradicional cena y baile anual de la Escuela Rural “El Relincho”.

👫El Intendente Interino Mauro Moccero y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Andrea Acosta acompañaron a la comunidad educativa en este encuentro tan esperado.

🎫Durante la velada, el Intendente hizo entrega de un subsidio que permitirá a la institución adquirir pisos cerámicos para el SUM, una mejora muy valiosa para todos los que forman parte de la escuela.