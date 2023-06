Continúa la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2023

Durante esta semana continuaron desarrollándose los Juegos Bonaerenses 2023 en las categorías Personas Mayores y Deportes.

????En Deportes, en la disciplina Ajedrez los clasificados a la etapa regional son:

????Sub 14 femenino: Emilia López

????Universitario femenino: Morales Delfina

????Sub 14 masculino: Burgardt Pedro

????Sub 16 masculino: Arraras Blas

????Sub 18 masculino: Santos Hernández

????Universitario Masculino: Seitz Emanuel

????En la categoría Personas Mayores, clasificaron en la disciplina Mus la pareja integrada por Héctor Becker y Eduardo Gallo.

????En lotería, Celia Bender y Alfredo Schilereff.

????En Sapo, Emilio Arias e Irma Maier

????Cabe destacar que los ganadores en la categoría Personas Mayores de nuestra localidad y Huanguelén jugarán una final local para dirimir quienes representarán al distrito en la etapa regional.

????‍♂️Las competencias en Personas Mayores continúan la semana que viene el día miércoles 21, a las 8:30, con la disciplina Damas en el Centro de Jubilados y Pensionados de Coronel Suarez y el jueves 22, con Burako a las 8:30, en el Hogar de Ancianos.