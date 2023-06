Alumnos de 4to. año de la Escuela N° 9 prometieron lealtad a la Bandera Nacional

Durante la mañana de este miércoles 21 de junio, se desarrolló el acto oficial por el Día de la Bandera en la Escuela N° 9 “Manuel Belgrano”.

????‍♀️La alumna Maricel Ovando y la docente Érica Peralta se refirieron a la fecha expresando “nos reunimos para rendir homenaje a la memoria de un grande de la Patria: Manuel Belgrano y, con él, enaltecer el mayor legado de amor que un verdadero patriota pudo haber hecho a su Nación que recién nacía: nuestra Bandera” indicó la alumna.

????“A partir de aquí debemos tomar el compromiso ineludible, como lo hizo Manuel Belgrano, y comprometernos a encarnar la obligación de trabajar y mejorar el principal pilar básico, el más importante, a lo que este enorme personaje nos expone: la educación, arma fundamental para decretar una coherencia en nuestra conducta y nuestro ideal. Si no nos instruimos, si no nos preparamos, si no fraguamos las herramientas suficientes para poder ocuparnos del progreso de nuestra tierra, estaremos muy lejos de obtener un equilibrio racional que pueda desarrollarse como Manuel Belgrano la consideró” agregó la docente Érica Peralta.

????‍♀️Seguidamente la Inspectora Jefa Distrital de Educación Andrea Acosta tomó la promesa de lealtad a la Bandera a los alumnos de 4to. año A, B y C expresando “alumnos prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firmeza, voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, siendo solidarios en sus diferencias con todos los que pueblan nuestro suelo y trasmitiendo en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables?”, a lo que todos con profundo patriotismo respondieron: Sí, prometo!!!.

????Por último, un grupo de padres junto a los alumnos cantaron una canción de Soledad y luego se hizo entrega de los certificados a los alumnos que prometieron a la Bandera.