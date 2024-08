Continúa la competencia regional camino a la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2024

Durante el transcurso de esta semana pasaron a la instancia interregional el sub 14 de rugby; los sub 15 libre masculino y femenino de fútsal y el sub 16 escolar masculino.

????El Municipio de Coronel Suárez felicita también a todos los equipos que durante este tiempo han representado al distrito en cada etapa de la competencia y han quedado fuera, sin todos ustedes nada de esto sería posible.-

????La competencia continúa el lunes 19 de agosto en Daireaux con la disciplina Handball Masculino, el miércoles 21 en Pigüé con Atletismo, el jueves también en Pigüé con Atletismo PCD y el día viernes 23 de agosto en Daireaux con Badminton.