Comienza el Torneo “Fútbol del Recuerdo”

Organizado por el Municipio de Coronel Suárez a través de la dirección de Deportes; este año participan del Torneo “Fútbol del Recuerdo” 18 equipos, divididos en tres zonas.

♦️Zona A: Atlético Huanguelén, Club Atlético Independiente, Boca Junior, Racing de Carhué, Arcadia, Almaceneros.

♦️Zona B: El Progreso, Deportivo Sarmiento, Sarmiento de Carhué, Estudiante Ferroviario Mitre, San Martín y Alem de Pringles.

♦️Zona C: Unión de Pigüé, Belgrano de Pasman, Alumni de Pringles, La Madrid, Blanco y Negro y San Martín de Carhué.

🥅La primer fecha tendrá lugar este viernes 6 de diciembre para las zonas “b” y “c”, a partir de las 20:00. La zona “a” jugará el próximo lunes 9.

👉Cronograma de la primer fecha:

📌Viernes 6/12:

Zona B, cancha de El Progreso:

20:00 hs. El Progreso vs. Deportivo Sarmiento

21:15 hs. Sarmiento de Carhué vs. Estudiante Ferroviario Mitre

22:30 San Martín vs. Alem de Pringles.

Zona C, cancha de Blanco y Negro:

20:00 hs. Unión de Pigüé vs. Belgrano de Pasman

21:15 hs. Alumni de Pringles vs. La Madrid

22:30 hs. Blanco y Negro vs. San Martín de Carhué.

📌Lunes 9/12:

Zona A, Club Independiente:

20:00 hs. Atlético Huanguelén vs. Independiente

21:15 hs. Boca Juniors vs. Racing Club Carhué

22:30 hs. Arcadia vs. Almaceneros