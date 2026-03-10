Charla abierta sobre mantenimiento de instrumentos de viento

La Escuela Municipal de Música invita a participar de una charla abierta sobre mantenimiento y cuidado de instrumentos de viento, a cargo de la luthier Nora Coppa, de “Vientos Puntaltenses”.

🎷Una propuesta pensada para músicos, estudiantes y amantes de la música que quieran aprender más sobre cómo cuidar, mantener y prolongar la vida útil de sus instrumentos.

📅 Viernes 13 de marzo

📍 Escuela Municipal de Música – Lamadrid 1250

🕡 18:30 hs

🎟 Entrada libre y gratuita.