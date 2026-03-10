Quedó formalmemte habilitado el buffet del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”. Se hicieron presentes, el Intendente Ricardo Moccero junto a funcionarios.
El emprendimiento está a cargo de la Familia Soulé y se ingresa por calle Garibaldi, a metros de la Capilla.
Agradecemos el material a nuestra colega Gladys Zubeldía.
Destacados
El Hospital Municipal de Coronel Suárez vuelve a tener buffet.
Quedó formalmemte habilitado el buffet del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”. Se hicieron presentes, el Intendente Ricardo Moccero junto a funcionarios.
Destacados
YouTube
RSS