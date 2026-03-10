El Hospital Municipal de Coronel Suárez vuelve a tener buffet.

Quedó formalmemte habilitado el buffet del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”. Se hicieron presentes, el Intendente Ricardo Moccero junto a funcionarios.

El emprendimiento está a cargo de la Familia Soulé y se ingresa por calle Garibaldi, a metros de la Capilla.

Agradecemos el material a nuestra colega Gladys Zubeldía.