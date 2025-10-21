Convocatoria a inscripción para las Residencias Municipales

La Dirección de Educación, informa que, hasta el 31 de octubre, se encuentra abierta la pre-inscripción a las Residencias Municipales en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Coronel Suárez.

El período de entrevistas se realizará entre el 3 y el 30 de noviembre de 2025.

Cada postulante recibirá una llamada telefónica en la que se le comunicará la fecha y hora de la entrevista, de acuerdo al orden de inscripción y a la ciudad a la que haya solicitado residencia.

Es requisito indispensable presentar toda la documentación solicitada a fin de llevar adelante el estudio socioeconómico familiar, condición necesaria para acceder a las residencias.

La iniciativa reafirma el compromiso de la Gestión Moccero con la igualdad de oportunidades educativas, acompañando a los estudiantes del distrito que deben continuar sus estudios en otras ciudades.