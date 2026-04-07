Capacitación anual para podadores del distrito 2026

Desde la dirección de Ambiente, dependiente de la Jefatura de Gabinete, se informa que durante el mes de abril se realizará la capacitación anual para podadores particulares, de carácter OBLIGATORIA, ya que a partir de estos encuentros se confeccionará el registro municipal de podadores habilitados, en cumplimiento con la Ordenanza Municipal Nº 7550.

‼️🌲Cabe recordar que la normativa establece que, para realizar tareas de poda en arbolado público, la población deberá contratar un podador habilitado por el Municipio, inscripto en el registro municipal. Dicho registro estará disponible en la página web de Suárez Municipio.

✏️😊Para un mejor aprovechamiento de la capacitación, los asistentes se dividirán en grupos reducidos, por lo que la misma se dictará en distintos días y horarios durante la abril. Los interesados en asistir a la capacitación deberán registrarse completando el siguiente formulario o en la Oficina de Ambiente, Alsina 150 (2926-410457).

Formulario: https://bit.ly/podadores2026