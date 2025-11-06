Campaña de Vacunación Antirrábica Pueblo San José

El equipo de profesionales desarrollará este Lunes 10 de noviembre, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en la Plaza “Sergio Denis ” Pueblo San José.

El operativo se realizará de 9:00 a 12:00hs.

Se solicita a los vecinos:

Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).

Presentar a los perros con correa y collar.

Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.

Se suspende por lluvia.