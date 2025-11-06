El equipo de profesionales desarrollará este Lunes 10 de noviembre, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en la Plaza “Sergio Denis ” Pueblo San José.
El operativo se realizará de 9:00 a 12:00hs.
Se solicita a los vecinos:
Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).
Presentar a los perros con correa y collar.
Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.
Se suspende por lluvia.
