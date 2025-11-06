Al grito de “al piso, policía” un delincuente robó una casa en Pigüé

Se trata de Hugo Osvaldo Sáez, de 37 años, quien le robó una PlayStation 4 y varios objetos personales a la víctima.

Un vecino de Pigüé denunció haber sido víctima de un violento robo en su vivienda, ocurrido durante la madrugada del 22 de octubre. Según relató, un hombre encapuchado ingresó a su domicilio tras patear la puerta y, al grito de “al piso, policía”, lo amenazó mientras sostenía un palo en la mano.

La víctima se refugió en su habitación y desde allí observó cómo el intruso sustraía una consola PlayStation 4 y varios objetos personales. A partir de la denuncia, efectivos del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) de la dependencia local iniciaron una investigación que incluyó la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas, logrando identificar al autor del hecho como Hugo Osvaldo Sáez, de 37 años, con antecedentes penales por delitos contra la propiedad y las personas.

Ese mismo día, durante la tarde, la Policía llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calles Berlín y San Cayetano, donde se secuestraron prendas de vestir utilizadas en el robo y la consola robada. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó la detención del acusado, medida que fue otorgada por el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.