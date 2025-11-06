Comenzó una nueva edición de “Los Patoruzitos”

Este miércoles se puso en marcha una nueva edición del tradicional Torneo de Fútbol Infantil “Los Patoruzitos”, que reúne a los chicos de la categoría mayor de la escuelita en nuestro Parque Alberdi.

El acto de apertura contó con la palabra del flamante presidente de la institución, Julio Pigretti, quien destacó el valor del encuentro y la participación: “Queremos agradecer a todas las familias que siempre están apoyando y acompañando, a todos los profes, a los alumnos y a todos los que están aquí presentes participando.”

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el recuerdo de Eduardo Villafañe, ex alumno de la escuelita, mencionado por el coordinador del fútbol infantil, Fernando Chávez:

“En esta nueva edición queremos seguir recordando a uno de los chicos que pasó por nuestra escuelita, Eduardo Villafañe. El torneo va dedicado para él. Siempre, desde el cielo, nos va a acompañar.”

Dirigiéndose a los pequeños futbolistas, El “Chavito” puso el foco en la formación por sobre el resultado: “Queremos que jueguen, disfruten, la pasen bien, hagan amigos y se lleven la mejor de las experiencias.”