Campaña de Vacunación Antirrábica en Barrio Boca Juniors

El equipo de profesionales desarrollará este LUNES 6 DE ABRIL, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en el Barrio Boca Juniors -Gregoria Matorras 157-

🕤Horario: 9:00 a 12:00 hs.

📢Se solicita a los vecinos:

📃Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).

🐕🦺Presentar a los perros con correa y collar.

🐈Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.

🌧️Se suspende por lluvia