El equipo de profesionales desarrollará este LUNES 6 DE ABRIL, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en el Barrio Boca Juniors -Gregoria Matorras 157-
🕤Horario: 9:00 a 12:00 hs.
📢Se solicita a los vecinos:
📃Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).
🐕🦺Presentar a los perros con correa y collar.
🐈Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.
🌧️Se suspende por lluvia
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Campaña de Vacunación Antirrábica en Barrio Boca Juniors
El equipo de profesionales desarrollará este LUNES 6 DE ABRIL, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en el Barrio Boca Juniors -Gregoria Matorras 157-
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