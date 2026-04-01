CONDOLENCIAS

El Intendente Municipal de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, junto a todo su gabinete, expresan su profundo pesar por el trágico accidente que provocó el fallecimiento del director de Comunicación y Ceremonial, Juan Ignacio Derbis; del secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Prienza; y del trabajador del área de Prensa, Lucas Bernardo, quienes con compromiso y vocación integraban el equipo de trabajo del distrito de Guaminí, aportando diariamente al bienestar de su comunidad.

🖐En este difícil momento, acompañamos al intendente José Augusto Nobre Ferreira, a sus familias, compañeros y a todo el pueblo de Guaminí, acercando nuestras más sinceras condolencias y nuestra solidaridad.

🙏Elevamos una oración en su memoria y abrazamos con respeto a quienes hoy atraviesan esta dolorosa e irreparable pérdida.