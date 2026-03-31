La Dirección de Discapacidad informa que se encuentra abierta la inscripción a “Terapias en Discapacidad”, un espacio destinado a acompañar y fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas, a través de abordajes terapéuticos específicos.
Las intervenciones se llevarán adelante desde un enfoque clínico, orientado a la evaluación, tratamiento y rehabilitación.
Destinado a: niños y niñas de 4 a 14 años
Inicio: 31 de marzo
Lugar: CAPS Pueblo San José y Santa María
Horario: a confirmar según disponibilidad
Inscripciones: en la oficina de Discapacidad, de 7:30 a 13:00 hs, en Avellaneda y Garibaldi.
‼️Se deberá presentar derivación médica
La propuesta será coordinada por la dirección de Discapacidad junto a las profesionales Agustina Weiman, Karen Frank y Virginia Bauer.
Espacio de Terapias en Discapacidad
YouTube
RSS