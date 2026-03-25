CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Se inició la aplicación de la vacuna, destinada al *personal de salud, mayores de 65 años* y personas embarazadas y puérperas; niños de entre 6 meses y 2 años; personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; personal estratégico; y personas en contacto con aves de corral.

¡No te olvides! ❌🤧 La vacuna reduce complicaciones causadas por la gripe en la población de riesgo.