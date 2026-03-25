A 50 años del golpe cívico-militar, Coronel Suárez y Huanguelén unidos en el “Nunca Más”

En el marco del 50° aniversario del golpe cívico-militar que dejó más de 30 mil argentinos desaparecidos, Coronel Suárez y Huanguelén fueron escenario de emotivos actos conmemorativos que reafirmaron el compromiso colectivo con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En Coronel Suárez, bajo el lema “Sembrar Memoria es construir futuro”, se inauguró el Monumento a la Memoria en la intersección de av. Casey al 300 y el paso a nivel de av. Balcarce. La obra surgió de un proyecto impulsado por ex alumnos de la Escuela Secundaria N° 4, a partir del trabajo audiovisual “Ausencias”, presentado en el año 2023 en el marco del programa provincial “Jóvenes y Memoria”, coordinado por las profesoras Mariana Chapay y Valeria Sieben.

Durante el acto, la estudiante de Derecho Donna Rossetti, en representación de los jóvenes que llevaron adelante el proyecto en 2023, destacó la importancia de sostener la memoria activa frente a discursos que buscan relativizar la historia, remarcando que “la memoria no es pasado, es una herramienta para defender el presente”.

Por su parte, el jefe de Gabinete Mauro Moccero destacó el compromiso de los jóvenes y el acompañamiento de la comunidad, remarcando que la concreción del monumento “es una obra que nace de nuestros jóvenes y se proyecta para toda la comunidad”.

En ese marco, llamó a fortalecer la convivencia democrática y, retomando palabras del ex presidente uruguayo José Mujica, expresó: “Si hay odio en las calles, no se sumen al odio; si alguien los ofende, no ofendan; y si alguien siembra miseria, no hagan lo mismo, porque no es contra ustedes, es contra la democracia”.

En representación del Concejo Deliberante y Consejo Escolar, dejaron su mensaje el concejal Miguel Desch y Alberto Guede.

En Huanguelén.

En el Paseo de la Memoria ubicado en plaza San Martín, se llevó adelante el descubrimiento de una baldosa conmemorativa, en un acto que puso en valor la construcción colectiva de la memoria.

Ambos actos reflejaron que la memoria se construye en comunidad y que el “Nunca Más” sigue siendo un compromiso vigente que une a todo el distrito.