Detención por pedido de captura activa

El 12 de marzo de 2026, a las 18:40 horas, mientras personal policial realizaba un operativo de identificación en Avenida Casey e Israel, se procedió a la identificación de una mujer mayor de edad residente de esta ciudad.

Al cursar sus datos por sistema, se estableció que la misma poseía un pedido de captura activo, solicitado por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

En consecuencia, se procedió a su inmediata detención, quedando a disposición de la justicia interviniente. Del mismo modo, momentos más tarde, se hizo efectiva la detención de Jesús Anibal Marazato, imputado por el mismo delito que Diez (comercialización de estupefacientes) quedando ambos a disposición del Departamento Judicial Bahía Blanca