APREHENSIÓN POR LESIONES LEVES, DAÑO, AMENAZAS Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa que:

Con fecha 28 de diciembre de 2025, siendo las 22:20 horas, personal policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez 3ª, fue convocado a raíz de un llamado radial por una confrontación de pareja en calle Olavarría al 1000 de la localidad de Santa Trinidad.

Al arribar al lugar, se procedió a la aprehensión de una persona de sexo femenino de 28 años de edad, domiciliada en el lugar, quien habría agredido físicamente a su pareja, provocándole lesiones leves. Asimismo, ocasionó daños en el parabrisas de una camioneta marca Ford F-100.

La aprehendida se encontraba en estado de ebriedad, portando una tijera, con la cual intentó agredir al personal policial interviniente, profiriendo además amenazas de muerte a viva voz hacia su pareja.

El personal policial resultó ileso.

Interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca