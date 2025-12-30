EL “PROGRE” ENTREGÓ LOS PREMIOS DE SU BONO TRADICIONAL

El día Lunes 29 de Diciembre de 2025 el Club El Progreso de Pueblo Santa María procedió a hacer entrega de los 3 premios más importantes de su Bono 55º Edición correspondiente al Sorteo FINAL realizado el Sábado 27 de Diciembre de 2025 por Lot. La Ciudad Nocturna.

El Presidente de la Institución Gustavo Di Battista y el tesorero Claudio Streitemberger junto al ganador del primer premio ($ 11 millones) Aladino Saez quien fuera favorecido con el Nº 0086, en la otra imagen se encuentra la ganadora del 2º Premio($ 3 millones) Claudia Roth y continúa el ganador del 3º Premio(un millón) Daniel Distel.

Felicitamos a los 3 afortunados, a disfrutarlo, como así también hacemos extensivas las felicitaciones a los restantes 5 ganadores de este Sorteo Final y a todos los favorecidos con un premio desde Julio a Diciembre de 2025, agradecemos a todas las personas que colaboraron con la compra de este Bono e invitamos a adquirir la nueva Edición (56º) que comenzará con los sorteos el 31 de enero de 2026.

FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS, GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE y JUNTOS SEGUIR CONSTRUYENDO UN CLUB CADA VEZ MÁS GRANDE.