Confiando el comienzo del nuevo año a Dios y bajo la mirada maternal de María, nos reunimos como comunidad para dar gracias y pedir su bendición.
📅 Santa Misa – 31 de diciembre
📍 Santa María: 18:30 hs
📍 San José: 20:00 hs
✨ Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
🕊 Jornada Mundial de la Paz
🙏 Misa en acción de gracias y de petición
*Que el Señor bendiga cada familia, colme nuestros corazones de su paz y nos regale un nuevo año para seguir caminando juntos como comunidad de fe
Destacados
HORARIO DE MISAS DE FIN DE AÑO EN NUESTRO PUEBLOS ALEMANES
Confiando el comienzo del nuevo año a Dios y bajo la mirada maternal de María, nos reunimos como comunidad para dar gracias y pedir su bendición.
Destacados
YouTube
RSS