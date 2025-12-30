HORARIO DE MISAS DE FIN DE AÑO EN NUESTRO PUEBLOS ALEMANES

Confiando el comienzo del nuevo año a Dios y bajo la mirada maternal de María, nos reunimos como comunidad para dar gracias y pedir su bendición.

📅 Santa Misa – 31 de diciembre

📍 Santa María: 18:30 hs

📍 San José: 20:00 hs

✨ Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

🕊 Jornada Mundial de la Paz

🙏 Misa en acción de gracias y de petición

*Que el Señor bendiga cada familia, colme nuestros corazones de su paz y nos regale un nuevo año para seguir caminando juntos como comunidad de fe