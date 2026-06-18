Inscripciones para comenzar carreras en la UNS en el segundo cuatrimestre

Se ofrecen más de 60 carreras entre tecnicaturas, licenciaturas e ingenierías totalmente gratuitas. Además hay un amplio sistema de becas y subsidios para quienes necesiten algún tipo de asistencia, y se complementa con la posibilidad de practicar deportes, participar de proyectos de voluntariado y disfrutar de variadas actividades culturales.

Los interesados en comenzar a cursar carreras de la Universidad Nacional del Sur a partir del segundo semestre del año en curso –que comienza el próximo 18 de agosto- podrán anotarse para hacerlo hasta el 22 de junio.

Las inscripciones se toman en el sitio www.uns.edu.ar/ingreso, donde además se detalla la oferta académica y todo el mecanismo de acompañamiento académico y administrativo a los ingresantes. También se explica allí cómo se realiza la entrevista médica en el Departamento de Sanidad

Este registro no incluye las carreras de Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Acompañante Terapéutico y Obstetricia).

La UNS ofrece más de 60 carreras entre tecnicaturas, licenciaturas e ingenierías. Todas son totalmente gratuitas. Además, hay un amplio sistema de becas y subsidios para quienes necesiten algún tipo de asistencia, y se complementa con la posibilidad de practicar deportes, participar de proyectos de voluntariado y disfrutar de variadas actividades culturales.

Por consultas se puede escribir a ingresos@uns.edu.ar o ver las páginas de Facebook e Instagram “Soy alumno UNS”.