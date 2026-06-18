¡Celebremos juntos el día de la Bandera con una Correcaminata “Toro Merlo”!

Este 20 de junio te invitamos a participar de la tradicional Correcaminata por los mástiles Patrios de nuestra ciudad, una propuesta que combina actividad física, historia e identidad suarense.

📍 Salida: Mástil Patrio de Coronel Suárez (Av. Alsina y Sixto Rodríguez)

🕑 Horario: 14:00

🏃‍♀️ Distancia: 9 km

Durante el recorrido se visitarán los diferentes mástiles de la ciudad, donde profesionales del Centro de Investigaciones Históricas del Museo de Coronel Suárez realizarán una evocación histórica de cada sitio, poniendo en valor nuestra memoria y patrimonio local.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Turismo y Ambiente y la Gestión Cultural.

📲 Inscripciones: Mariano Triaca

📞 2926 52-0472