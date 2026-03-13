Adultos Mayores viajaron a Mar del Plata para participar de un Torneo Provincial de Tejo

En la mañana de este viernes 13 de marzo, una delegación de adultos mayores partió desde el Palacio Municipal rumbo a la ciudad de Mar del Plata, donde participarán durante este fin de semana de un Torneo Provincial de Tejo.

🫂Antes de la salida, el director del Consejo de Personas Mayores Osvaldo Lezica despidió al grupo, acercándoles sus mejores deseos para esta nueva experiencia, alentándolos a disfrutar de cada momento, compartir en equipo y representar de la mejor manera al distrito en esta importante competencia.