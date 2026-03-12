Ya está todo listo para comenzar oficialmente el fútbol de la Liga Regional de Fútbol, en sus horarios de las 12:00 para Primera femenina, a las 14:00 en Reserva y a las 16:00 en Primera masculino, con un valor de la entrada general establecido en $10.000.
El programa a cumplirse en la rama masculina es el siguiente:
Zona “A”: Racing Club vs. Independiente (SJ); Puan F. Club vs. Deportivo Argentino; Club Sarmiento vs. Boca Juniors; Automoto vs. Leandro N. Alem e Independiente (R) vs. D. Sarmiento. Libre: Empleados de Comercio.
Zona “B”: El Progreso vs. San Martín (Carhué); Unión Pigüé vs. Tiro Federal (Puan); Atlético Huanguelén vs. Peñarol (P); San Martín (ST) vs. Unión (Tornquist) y Blanco y Negro vs. Deportivo Rivera. Libre: Peñarol de Guaminí.
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