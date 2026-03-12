SI EL TIEMPO LO PERMITE, ESTE DOMINGO COMIENZA EL FÚTBOL DE LA LIGA

Ya está todo listo para comenzar oficialmente el fútbol de la Liga Regional de Fútbol, en sus horarios de las 12:00 para Primera femenina, a las 14:00 en Reserva y a las 16:00 en Primera masculino, con un valor de la entrada general establecido en $10.000.

El programa a cumplirse en la rama masculina es el siguiente:

Zona “A”: Racing Club vs. Independiente (SJ); Puan F. Club vs. Deportivo Argentino; Club Sarmiento vs. Boca Juniors; Automoto vs. Leandro N. Alem e Independiente (R) vs. D. Sarmiento. Libre: Empleados de Comercio.

Zona “B”: El Progreso vs. San Martín (Carhué); Unión Pigüé vs. Tiro Federal (Puan); Atlético Huanguelén vs. Peñarol (P); San Martín (ST) vs. Unión (Tornquist) y Blanco y Negro vs. Deportivo Rivera. Libre: Peñarol de Guaminí.