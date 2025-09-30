A 25 años de la creación de la UPSO piden declarar al ingeniero José Porras Personalidad Destacada de la provincia de Buenos Aires

En el marco del 25° aniversario de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), los senadores provinciales Marcelo Feliú, Ayelén Durán y Nerina Neumann Losada presentaron un proyecto de ley para declarar Personalidad Destacada de la Provincia al Ing. José Alberto Porras, impulsor y creador de esta Alta Casa de estudios.

“La iniciativa se fundamenta en que el Ing. Porras fue el principal motor impulsor de la creación de la UPSO, diseñando el Programa de Estudios Universitarios en la Zona (PEUZO), que permitió democratizar el acceso a la educación superior en todo el sudoeste bonaerense”, señalaron los legisladores.

“Gracias a su compromiso –agregaron-, hoy la universidad cuenta con 29 sedes, más de 65 carreras, cerca de 5.700 estudiantes regulares y más de 3.000 títulos entregados”.

En el mismo sentido, la senadora Neumann Losada recordó que “hace 25 años la UPSO abrió una puerta inmensa para quienes somos de los pueblos del sudoeste bonaerense: la posibilidad de estudiar, formarnos y quedarnos en nuestros lugares. Ese legado del Ingeniero Porras merece el reconocimiento de toda la Provincia.”

El proyecto destaca que Porras no solo fue un académico y científico de renombre, sino también un verdadero transformador del territorio, logrando que miles de jóvenes pudieran acceder a la universidad sin dejar sus comunidades y fortaleciendo el desarrollo regional.