l Consejo de Personas Mayores festejó cumpleaños, aniversario y la llegada de la primavera

En el Centro de Jubilados de Pueblo Santa María, integrantes del Consejo de Personas Mayores de la tercera colonia alemana compartieron una tarde llena de alegría, merienda y juegos.

🥂Durante la jornada se celebraron tres motivos muy especiales: los cumpleaños del mes de septiembre, los 14 años de vida del Consejo de Personas Mayores en Santa María y la llegada de la primavera, que llenó de color y entusiasmo el encuentro.

👥Acompañaron los festejos el delegado de la comunidad, Juan Pablo Eberle, el director del área, Osvaldo Lezica, y la coordinadora en la localidad, Stefanía Bohn, quienes compartieron junto a los presentes este significativo momento de celebración y camaradería.

💯El evento reflejó una vez más el espíritu comunitario y el valor de generar espacios de encuentro que fortalecen los lazos entre los adultos mayores de la localidad.