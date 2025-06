A 10 años del grito colectivo que cambió la historia: NI UNA MENOS

Este 3 de junio, volvimos a decirlo fuerte desde la plaza San Martín:

¡Ni una menos! ¡Basta de femicidios!

📢 A una década de aquella primera movilización que sacudió al país, en Coronel Suárez nos reunimos para seguir exigiendo un Estado presente, comprometido con erradicar las violencias de género.

Porque más de 100 femicidios en lo que va del año no pueden ser solo un número. Porque en nuestro distrito se reciben más de 45 denuncias mensuales. Porque la violencia patriarcal aún mata.

🔥 “Esta lucha no puede pensarse sin otras: somos las jubiladas, las trabajadoras, las madres, el colectivo LGTB… somos todas”, expresó Nerina Guarnieri del área de Políticas de Género del Municipio.

🕯️ Encendimos velas por cada vida arrebatada.

🖤 Hicimos un apagón simbólico, acompañado por comercios locales, para visibilizar la magnitud de esta realidad.

📚 Compartimos lecturas, poesía y palabras de lucha.

👉 Porque cuando el Estado está presente, la igualdad de oportunidades se hace realidad.

👉 Porque no queremos más víctimas.

👉 Porque VIVAS NOS QUEREMOS, libres y con derechos.

📌 Organizó: Mesa Local Intersectorial y Área de Políticas de Género del Municipio de Coronel Suárez.

