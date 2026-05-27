3° Cambiazo de Figuritas

A sólo 15 días del comienzo del Mundial 2026, seguimos viviendo la previa con toda la pasión ⚽🌎

⚽👀 ¿Ya tenés la de Messi?. O todavía estás buscando la difícil que nadie quiere largar 😅✨

📣 3° Jornada de Cambiazo de Figuritas

🗓️ Viernes 29 de mayo

⏰ De 17 a 19 hs

📍 Mercado Municipal de las Artes

Traé tus repetidas, completá tu álbum y compartí una tarde anécdotas futboleras, sorteos y esa pasión que solo sentimos los argentinos por la celeste y blanca

Una tarde para compartir en familia, y empezar a palpitar juntos el Mundial 2026