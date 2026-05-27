Llega la 4ta edición de Sierra Corre

Una experiencia única para disfrutar del deporte, la naturaleza y colaborar con la escuela Primaria N° 47 El Junquero.

📅 Sábado 12 de septiembre

📍 Sierra de la Ventana

⏰ Largada: 14:00 hs

🏁 Desde el Centro Cultural de Sierra de la Ventana

👉 Distancias:

🔸 10K

🔸 20K

La competencia es organizada por la Escuela Primaria N°47 “El Junquero” de Villa La Arcadia, Coronel Suárez.

💪 Desafiá tus límites, disfrutá del paisaje y animate a ser parte de una jornada inolvidable.