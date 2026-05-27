Una experiencia única para disfrutar del deporte, la naturaleza y colaborar con la escuela Primaria N° 47 El Junquero.
📅 Sábado 12 de septiembre
📍 Sierra de la Ventana
⏰ Largada: 14:00 hs
🏁 Desde el Centro Cultural de Sierra de la Ventana
👉 Distancias:
🔸 10K
🔸 20K
La competencia es organizada por la Escuela Primaria N°47 “El Junquero” de Villa La Arcadia, Coronel Suárez.
💪 Desafiá tus límites, disfrutá del paisaje y animate a ser parte de una jornada inolvidable.
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