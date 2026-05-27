La Peña Folklórica del Hogar “Domingo Goñi” fue todo un éxito

Con una gran presencia de público, se vivió una hermosa noche de música, danza y tradición en el quincho del Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”.

🪗La peña reunió a grandes artistas que brindaron un espectáculo maravilloso, entre ellos Luciano Aliberti, Isidoreños, Agrupación Folclórica “La Tranca”, Rubén Garay, Grupo Corral de Piedra, Moni y Diego, culminando con un gran cierre bailable junto a Fabián y la voz de Silvina.

👨‍👩‍👦‍👦Familias y vecinos acompañaron esta propuesta organizada por la Cooperadora del Hogar, disfrutando de una noche llena de encuentro, folklore y alegría.

Una verdadera fiesta popular para seguir acompañando al Hogar y compartir nuestras tradiciones.