En este día en que la Iglesia celebra a Santa Teresa de Jesús, maestra de vida espiritual y testigo incansable del amor de Dios, los invitamos a participar de la *Santa Misa con imposición del escapulario.*
🕠 18:30 hs
📍 *Parroquia San José Obrero*
> “Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene nada le falta.”
— *Santa Teresa de Jesús*
15 de octubre – *Memoria de Santa Teresa de Jesús* Virgen y Doctora de la Iglesia
