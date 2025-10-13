15 de octubre – *Memoria de Santa Teresa de Jesús* Virgen y Doctora de la Iglesia

En este día en que la Iglesia celebra a Santa Teresa de Jesús, maestra de vida espiritual y testigo incansable del amor de Dios, los invitamos a participar de la *Santa Misa con imposición del escapulario.*

🕠 18:30 hs

📍 *Parroquia San José Obrero*

> “Nada te turbe, nada te espante,

quien a Dios tiene nada le falta.”

— *Santa Teresa de Jesús*