Coronel Suárez cuenta con nuevas oficinas de Licencias de Conducir e Inspección

Con el objetivo de brindar mayor comodidad y un mejor servicio a la comunidad, el intendente interino Mauro Moccero junto a la Coordinadora General del área Cintia Fuhr y el secretario de Gobierno Gastón Duarte; dejó formalmente inauguradas las nuevas oficinas de Licencias de Conducir e Inspección.

🫆⚠️El nuevo espacio está pensado para optimizar la atención de los vecinos, agilizar los trámites y garantizar un entorno más ordenado y confortable.

👤Durante el acto, Moccero destacó la importancia de invertir en infraestructura pública que impacte directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos:

“Mejorar los lugares donde los vecinos realizan sus trámites es también mejorar su calidad de vida. Queremos que cada persona que se acerque a la Municipalidad, en este caso a las oficinas de Licencias e Inspección, encuentre un servicio eficiente, rápido y en condiciones adecuadas.”

💻Las nuevas oficinas ya se encuentran en funcionamiento, a disposición de todos los vecinos de Coronel Suárez que necesiten gestionar su licencia de conducir en Belgrano 827 -ex COPRODESU-.