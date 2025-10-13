Juegos Bonaerenses 2025: la delegación suarense ya está en Mar del Plata – mañana comienza la competencia

La delegación de Coronel Suárez que participa en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025 ya se encuentra en Mar del Plata.

En la noche del domingo partieron desde el Palacio Municipal, rumbo a “La Feliz”, para vivir una semana llena de deporte, cultura y camaradería.

Durante la jornada de este lunes se realizan las acreditaciones, mientras que por la tarde los representantes locales participarán del acto inaugural de los Juegos.

📅 Cronograma de competencia – Martes 14 de octubre

🎨 Cultura

🔹10:00 hs: Gian Carlo Pihn – Malambo PCD

🔹14:30 hs: Silvina Cabrera y Sergio Hilario González – Danza Folklórica PCD

Durante toda la jornada: Lucrecia Chávez inicia su exposición en Dibujo PCD (la premiación será el sábado).

👵👴 Personas Mayores

🔹08:30 hs: Pesca – Luis Romano

🔹09:00 hs: Caminata – Mary Paladino y Nora Mazzuco

🔹09:00 hs: Pádel Masculino – Juan Gasteneguy y Norberto Lora

🔹10:00 hs: Pádel Femenino – Teresa Fappiani

🔹10:30 hs: Taba – Carlos Busetto

🔹11:40 hs: Fútbol Tenis Masculino “B” – Hugo Uranga, Hugo Elorriaga y Gaspar Elorriaga

🔹12:00 hs: Tenis de Mesa Cat. B – Carmen Fogel

🔹13:40 hs: Newcom Cat. B

🔹14:00 hs: Tejo Intergeneración – Raúl y Gabriel Bortolas

🔹14:00 hs: Orientación – Iván Safenreiter y Aurelio Wesner

🔹14:15 hs: Bochas Femenino – Elisa Cabrera y Mónica Muñoz

🔹14:20 hs: Fútbol Tenis Intergeneración – Alfredo Gebel y Santino Bargas Torres

🔹15:30 hs: Sapo Intergeneración – Bautista Grossi y Alicia Nazca

🧒 Juveniles

🔹08:00 hs: Atletismo

🔹13:00 hs: Atletismo PCD

🔹09:00 hs: Fútbol 11 Sub 14

🔹11:00 hs: Fútbol 11 Sub 16

🔹11:30 hs: Futsal Sub 15 Femenino

🔹08:30 hs: Hockey Sub 14 Femenino

🔹13:30 hs: Pesca

🔹13:30 hs: Rugby Femenino

🔹09:30 hs: Vóley Sub 13 Mixto

🔹08:30 hs: Vóley Sub 15 Masculino

🔹09:30 hs: Vóley Sub 17 Masculino

🔹12:00 hs: Pádel Sub 14 Masculino

🔹12:00 hs: Pádel Sub 18

🔹08:00 hs: Natación PCD

🔹10:00 y 16:00 hs: Ajedrez

🔹08:30 hs: Tenis Single Sub 16 Masculino

🔹14:30 hs: Tenis Doble Sub 14 Masculino

🔹08:00 hs: Capacitación de Patín

🔹16:00 hs: Beach Sub 16 Femenino

🔹09:00 hs: Beach Sub 16 Masculino

🔹11:15 hs: Beach Sub 18 Femenino

🔹10:30 hs: Beach Sub 18 Masculino

🔹14:00 hs: Fútbol PCD

🔹09:20 hs: Básquet 3×3 Sub 14

🔹10:40 hs: Básquet 3×3 Sub 16