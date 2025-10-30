Emergencia hídrica en Huanguelén

El Intendente Ricardo Moccero coordina acciones junto a Hidráulica, Vialidad y la Autoridad del Agua para dar soluciones concretas

🖐Ante la compleja situación hídrica que atraviesa la localidad de Huanguelén producto de las intensas lluvias registradas en los últimos meses y agravadas por el último temporal, el Intendente Ricardo Moccero encabezó una serie de gestiones y reuniones de trabajo con organismos provinciales, con el objetivo de planificar y ejecutar un plan integral hídrico en la localidad, para mitigar anegamientos y desbordes.

👤En ese marco, el Jefe Comunal —junto al Jefe de Gabinete Mauro Moccero, el Secretario de Obras Públicas, Ing. Mario Abelardo, y el Secretario de Servicios Públicos, Alfredo Crunger— mantuvo encuentros de trabajo con profesionales de la Dirección Provincial de Hidráulica, Vialidad Bonaerense y la Autoridad del Agua (ADA), quienes arribaron al distrito para coordinar tareas técnicas y operativas en territorio.

🙌“Desde el primer momento de la emergencia nos pusimos en contacto con las autoridades provinciales para brindar respuestas rápidas y efectivas. Agradecemos la presencia y compromiso de los equipos de Hidráulica, Vialidad y el ADA, que se movilizaron de inmediato”, destacó el Intendente Moccero.

🤝Gracias a las gestiones municipales, se articularon acciones con el Presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, el Director Provincial de Hidráulica Néstor Álvarez, el director Provincial de Vialidad, Roberto Caggiano, y el Director Provincial de Hidráulica, Ing. Flavio Seiano, junto al referente de Emergencias y Riesgos de Vialidad, Hugo Gervasio.

👥Asimismo, el Intendente mantuvo contacto con los tres intendentes involucrados en el Comite de Cuencas: Jose Ferreira de Guamini, Javier Andres de Adolfo Alsina y Alejandro Acervo de Dareaux, para coordinar acciones en conjunto ante la emergencia; como así también con la referente de La Libertad Avanza en Coronel Suárez, Marita Laval, para promover también el acompañamiento del Gobierno Nacional ante la emergencia.

“La emergencia hidrica es preocupante a nivel Provincial con distritos como 9 de Julio, Carlos Casares y hasta Bahia Blanca que se vieron afectados por los últimos temporales; por eso agradecemos la atención por parte del Director de Vialidad Néstor Alvarez y las gestiones de Mauro Moccero que se contacto con los demas organismos provinciales para poder estar hoy trabajando para dar soluciones a Huanguelen”

💯*Acciones inmediatas y plan de intervención*

🔹Desde el lunes pasado, tras la intensa lluvia y anegamiento de la localidad, se envio de inmediato una retroexcavadora que trabaja en Huanguelén.

🔹Se realizó un relevamiento aéreo, donde se detectaron canales clandestinos en la zona entre Pasman y Huanguelén, los cuales fueron denunciados ante la Autoridad del Agua (ADA) por ser uno de los factores que agravan la situación de anegamiento.

🔹En paralelo, el Municipio, junto a la Comisión Vial Municipal —dirigida por la Ingeniera María José Gianquinto— y el acompañamiento técnico del profesional huanguelenense René Cabrera, iniciará tareas sobre el camino a Nevada y en el sector de Otoño (Ruta N° 60), donde se proyecta canalizar 6 kilómetros para controlar el ingreso de agua a la localidad.

También se planifica la limpieza del canal existente entre Guaminí y el acceso a Huanguelén, lo que permitirá mitigar el impacto de las precipitaciones.

🔸Por su parte, Hidráulica Provincial realizará nivelaciones en los canales que unen la zona de Zentena con el canal El Pescado, y entre el acceso a Huanguelén y el mismo canal, para definir la mejor alternativa de canalización: sobre Ruta 60 o el camino Zentena–Ombú.

Estas intervenciones se ejecutarán con maquinaria del Municipio, la Comisión Vial y equipos enviados por la Provincia.

🔸Por último, el Intendente Moccero informó que el Municipio ya cuenta con la aprobación de un estudio integral en el marco del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que analizará el comportamiento del agua en todo el distrito hasta febrero de 2027, permitiendo planificar obras de fondo y prevenir futuras emergencias.

“Estamos trabajando con responsabilidad, planificación y el acompañamiento de la Provincia para cuidar a nuestra comunidad. Queremos transmitir tranquilidad a los vecinos de Huanguelén: el trabajo conjunto ya está en marcha y las soluciones llegarán”, afirmó el Intendente Ricardo Moccero.

🔸*Trabajo conjunto con la Junta Comunitaria y compromiso con los vecinos*

Durante la jornada, se llevó a cabo una reunión entre vecinos de Huanguelén, autoridades municipales y profesionales provinciales, encabezada por el Jefe de Hidráulica Provincial Martín Peralta, junto a representantes de la ADA, Vialidad Bonaerense, la empresa Giaqueoia, miembros de la Junta Comunitaria de Huanguelén y la Comisión Vial Municipal.

🛑Se recorrieron cuatro puntos críticos del casco urbano para realizar observaciones técnicas y planificar las intervenciones más urgentes. En cada sitio se acordó avanzar con mediciones y nivelaciones que permitirán definir soluciones de manera precisa y sostenida.