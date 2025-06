𝗠𝗘𝗠𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗩𝗜𝗩𝗔 | 𝗔 𝟱𝟬 𝗔Ñ𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗜𝗘𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗜́𝗕𝗔𝗡𝗢 𝗘𝗟𝗢𝗥𝗥𝗜𝗘𝗧𝗔

Reparación histórica y memoria viva: la Universidad Nacional del Sur reconoció al joven suarense Daniel de Líbano Elorrieta como víctima del terrorismo de Estado.

Daniel de Líbano Elorrieta tenía solo 20 años cuando fue secuestrado y asesinado en Bahía Blanca en 1975, mientras estudiaba la carrera de Contador Público Nacional en la UNS. A medio siglo de su asesinato, su historia fue visibilizada en un emotivo acto de reparación de legajos realizado por la universidad.

🌱 Gracias al trabajo del Departamento de Humanidades e investigadoras como Ana Inés Seitz y Florencia Fernández —junto al valioso aporte de sus familiares— fue posible reconstruir su vida, sus sueños y su compromiso con el estudio.

🔎 Hasta este año, su ficha académica figuraba incompleta. A partir de esta reparación, se incorporó una nota institucional que reconoce que Daniel no abandonó sus estudios, sino que fue asesinado en un contexto de persecución política e ideológica.

🎙️ El rector de la UNS, el suarense, Daniel Vega, expresó con emoción: “La UNS vive en ustedes y en quienes, durante los años de oprobio y posterior silencio e impunidad, nunca bajaron los brazos. Esas personas y colectivos fueron centrales para que la institución inicie un recorrido paulatino que arriba con estos actos a un punto que no es de llegada, sino de reinicio.”

🎙️ “El terrorismo de Estado no sólo produjo heridas individuales ni únicamente cercenó proyectos políticos. También privó a nuestra sociedad de los aportes de quienes ya eran o podrían ser profesionales con lucidez y compromiso.”

🎙️ “Es importante que todas y todos tengamos presente la dimensión de aquello que nos quitaron. Esa fue, en definitiva, la deliberada intención: privar a la sociedad de conocimientos y debates incómodos para el proyecto criminal.”

🎙️ “Una comunidad con sentido crítico y solidario volvería imposible la consumación de lo finalmente perpetrado.”

✊🏼 Porque recordar es también reparar. Porque el olvido no es opción.