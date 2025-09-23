𝗕𝗶𝗲𝗿𝗴𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮: 𝗲𝗹 𝗣𝗮𝘀𝗲𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗶𝗲𝗹 𝘀𝗲 𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝘆 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮 𝗼𝗻𝗱𝗮

El próximo domingo 28 de septiembre, desde el mediodía y hasta la noche, celebramos la estación más linda del año con una nueva edición de la Biergarten en el Paseo del Riel con entrada libre y GRATUITA.

Un encuentro para disfrutar en familia y con amigos, organizado en conjunto entre el Municipio y emprendedores privados que hacen posible esta gran fiesta suarense.

👉 Desde el mediodía:

🍔 Patio gastronómico con sabores para todos los gustos.

🍻 Patio cervecero con las mejores birras de producción local.

🛍️ Feria de emprendedores para descubrir y apoyar el talento local.

🎶 Y desde las 16 hs, la música en vivo hará vibrar la primavera con:

Un Año de Likes

Las Nubes

Plug In

La Golden Cumbia

Oro Negro

💃🌟 ¡Pura energía, alegría y buena onda para bailar y disfrutar hasta la noche!

📍 Nos vemos este domingo 28, desde las 12 hs, en el corazón cultural y gastronómico de la ciudad: Paseo del Riel (Av. 12 de octubre).

👉 Vení, viví la primavera, apoyá lo nuestro y festejemos juntos con todo el color, la música y la magia de Suárez.