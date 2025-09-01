Gracias a la gestión del Intendente Ricardo Moccero, con el acompañamiento del Gobernador Axel Kicillof, hoy las familias de Santa Trinidad cuentan con una obra fundamental: la red de gas natural.
👉 ¿Querés conectarte?
Si residis dentro del cuadrante habilitado, debés solicitar la conexión ante Camuzzi Gas Pampeana a través de un gasista matriculado.
Otra obra que mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, fruto de una Gestión que cumple y hace.
Ya está habilitada la red de gas en Pueblo Santa Trinidad – Barrio ProCreAr
