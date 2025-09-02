Nuevas dependencias para el CPR Coronel Suárez

El Secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte, junto al Oficial Principal Federico Gómez, dejaron habilitadas las nuevas instalaciones del Comando de Prevención Rural, que incluyen un SUM destinado a la instrucción y capacitación del personal, y una oficina de logística y operaciones que dará soporte tanto a la base central como a las dependencias de San Eloy y Peralta.

El Intendente Ricardo Moccero destacó que esta inversión tiene como objetivo fortalecer la seguridad en las zonas rurales del distrito, fundamentales para la producción, donde la presencia de la fuerza es clave para brindar tranquilidad a los productores y sus familias.

Asimismo, subrayó la importancia de mejorar las condiciones de trabajo del personal del CPR, reconociendo su labor diaria en el patrullaje constante y en la prevención del delito rural, tarea que requiere vocación, compromiso y profesionalismo.

