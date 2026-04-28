Nuevo curso de Manipulación Segura de Alimentos

El curso se dictará los días jueves 7 y viernes 8 de mayo a las 13:00hs. en el salón auditorio del Hospital Municipal, y está destinado a todas aquellas personas que trabajen o deseen trabajar en contacto con alimentos.

🖐Con el objetivo de garantizar la elaboración, distribución y venta de alimentos inocuos en Coronel Suárez, la secretaría de Salud municipal, a través de la dirección de Bromatología, informa que se encuentra abierta la inscripción al curso de Manipulación Segura de Alimentos.

🖋Según lo establecido por el Código Alimentario Argentino, en su artículo N°21, inciso 1, “toda persona que realice actividades por las cuales esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten o comercialicen alimentos o sus materias primas, debe contar con un Carnet de Manipulador de Alimentos expedido por la autoridad sanitaria competente, con validez en todo el territorio nacional”.

📌Para más información o inscripciones, comunicarse al celular ☎ 2926-549609 o acercarse a la dirección de Bromatología, ubicada en Avenida Casey y Roque Sáenz Peña, de 6:00 a 19:00 horas.