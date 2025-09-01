Merecido homenaje a la trayectoria artística de la Distinguida Cultural 2025, Cristina Elorriaga, referente indiscutida del arte suarense.

En el marco de la inauguración de la muestra “Homenaje – Obra viva en tránsito”, realizada en Isidoro Espacio de Arte, se celebró la obra y la vida de una creadora que supo transformar experiencias en imágenes y colores, construyendo un legado artístico que trasciende el tiempo. En la apertura Sonia Gómez, puso en palabras la magnitud de la trayectoria de Cristina Elorriaga.

🏅 En reconocimiento a su aporte cultural, el Director de Gestión Cultural, Marcelo Castorina, en representación del Jefe Comunal, entregó a la artista la Declaración de Interés del Municipio de Coronel Suárez la participación de la artista en la prestigiosa Feria Internacional de Arte A362, que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre en el Club Social de Resistencia, Chaco.

📜 Asimismo, la Presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Acosta, junto a concejales del cuerpo legislativo, hizo entrega de la Declaración de Interés Legislativo, reafirmando el valor de su obra para la identidad cultural de nuestro distrito.

🌟 Este “Homenaje” es un gesto profundo hacia una mujer que eligió quedarse en su pueblo, compartiendo saberes, inspirando artistas y acompañando procesos creativos que enriquecen a toda la comunidad.