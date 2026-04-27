Kicillof llega a Suárez: obras, educación, escrituras y más inversión para el desarrollo local

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará Coronel Suárez junto a gran parte de su Gabinete Provincial para compartir con el intendente Ricardo Moccero, una jornada de trabajo que pondrá en valor la inversión en educación, infraestructura, producción y derechos para las familias del distrito.

La actividad comenzará a las 11 con la recorrida de la obra de la sede del CEF N° 70, que avanza en su segunda etapa. El proyecto contempla un total de 150 m² cubiertos con sanitarios, depósito y sala en planta alta, y prevé nuevas ampliaciones para completar el gimnasio en futuras etapas.

Luego, se realizará la inauguración de una nueva etapa del Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS), correspondiente a las oficinas administrativas, mientras continúa su crecimiento con la construcción de cuatro nuevas aulas. Actualmente, el CREUS cuenta con 8 carreras universitarias activas y más de 400 estudiantes, consolidándose como un pilar clave para el acceso a la educación superior en la región.

A las 13 en el Polideportivo Municipal, tendrá lugar el acto central, donde se concretará la entrega de 164 escrituras a familias del distrito, garantizando seguridad jurídica y el derecho a la vivienda.

En ese marco, también se realizará la entrega de 34 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes secundarios del distrito, y la incorporación de 15 máquinas para el Taller Textil Municipal, en articulación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, coordinado por Andrés “Cuervo” Larroque.

Durante la jornada, el Gobernador también hará entrega al Municipio de una pala cargadora a través del programa de Mejoramiento de Caminos Rurales, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario.

La visita de Axel Kicillof reafirma el compromiso del Gobierno provincial con Coronel Suárez, acompañando una gestión municipal que, pese al contexto económico nacional, impulsa el crecimiento, la inclusión y el desarrollo con un Estado presente.