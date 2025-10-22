ÑAM 2025: el sabor de Coronel Suárez se vive en el Mercado de las Artes

Con entrada libre y gratuita, llega la 4° edición de ÑAM, el Paseo Gastronómico Gourmet que celebra los sabores, la creatividad y el talento suarense.

📅 Sábado 1 y domingo 2 de noviembre, desde las 17 hs, en el Mercado de las Artes.

🧑‍🍳Con el acompañamiento permanente de la Gestión de Gobierno Municipal, en conjunto con la carrera de Gastronomía del Instituto de Formación Docente y Técnica N°48 y el empuje de emprendedores y productores locales, ÑAM se consolida como un espacio de encuentro donde la comunidad, la cultura y la producción local se fusionan en una gran fiesta.

🎪Durante dos días, los vecinos podrán recorrer stands gastronómicos y de productos regionales, participar de degustaciones, sorteos, catas, masterclass de cocina, y disfrutar de música en vivo a cargo de artistas locales.

👥Un evento pensado para compartir en familia, disfrutar al aire libre y seguir apostando al crecimiento de la producción local.

🎶 Música en vivo:

📍Sábado 1: Plug In y Los Socios del Desconcierto

📍Domingo 2: Trío Lado B (Juan Pablo Schroh, Lucas Urlacher, Rodrigo Loos)

👉 ÑAM 2025: sabores que nos unen, talento que nos representa.