Vuelve “La Noche de los Museos”: una propuesta que revaloriza la historia y la identidad suarense

Este sábado 15 a partir de las 18 horas, Coronel Suárez vivirá la 2° edición de “La Noche de los Museos”, un evento que invita a recorrer los espacios históricos, culturales y patrimoniales del distrito desde una mirada diferente. Un proyecto impulsado por la Jefatura de Gabinete, encabezada por Mauro Moccero y que año tras año se enriquece y fortalece, porque Coronel Suárez “tiene grandes historias por contar”. 🎟 Entrada libre y gratuita

🌜“Una noche donde las puertas se abren, las luces bajan… y las historias despiertan. La ciudad despierta en los museos.”

⭐La propuesta busca revalorizar la historia local y fortalecer la identidad suarense, poniendo en valor el trabajo de las instituciones, coleccionistas y vecinos que preservan la memoria colectiva de nuestra comunidad.

📍El cierre de la jornada se realizará en el hall del Palacio Municipal, con la presentación especial de la Orquesta Municipal Infanto-Juvenil, dirigida por el profesor Rodrigo Loos.

📍 Cronograma de actividades:

🏦 Banco Provincia | 18:00 a 21:30 hs

✡️ Asociación Israelita | Desde las 18:00 a 21.30 hs

🏠 Casa Hotel Boutique | 18:30 a 21.30 hs

🤝 Asociación Alemana de Socorros Mutuos Unión | 18:30 a 21.30 hs

🌹 Chalet de las Rosas – Colegio FASTA San José | 18:30 a 21.30 hs

🚒 Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez | 18:30 a 21.30 hs

📍 Instituciones con visitas guiadas con horario fijo:

📚 Biblioteca Popular Sarmiento | 19 hs y 20.30 hs

🎨 Isidoro Espacio de Arte | 18:00 a 19:30 hs

🎬 Asociación Italiana – Cine Italia (historia y recorrido) | 20 hs.

⛪ Parroquia Nuestra Señora del Carmen | 20:30 hs

🏛️ Cierre: Palacio Municipal | 21:30 hs

Una propuesta para vivir la historia, el arte y la identidad suarense, recorriendo los espacios que forman parte de nuestra memoria colectiva. 💫

“Tu ciudad tiene mucho que contar. Vení a escucharla.”