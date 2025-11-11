Gran concierto en el Teatro Italia en vísperas del Día de la Música

En el marco de las celebraciones por el Día de la Música, se anunció el concierto que se llevará a cabo el próximo jueves 20 de noviembre a las 19:00, en el Cine Teatro Italia, con entrada libre y gratuita.

🎤👥Del anuncio en conferencia de prensa, participaron el suarense destacado Edgardo Gangone, en representación de la Asociación Italiana de Coronel Suárez “Luciano Manara”; el director de la Escuela Municipal de Música, Ángel Schamberger; y el director de Gestión Cultural, Marcelo Castorina, quienes compartieron los detalles de esta propuesta artística y formativa abierta a toda la comunidad.

🇮🇹En representación de la Asociación Italiana, Edgardo Gangone, afirmó que el Teatro Italia fue concebido como cuna de la cultura y el arte; por lo que resulta una gratificación para la institución, poder cederlo para semejante concierto que honra la cultura.

😚“Es muy grato poder brindar la sala del Teatro Italia para un acto cultural, porque el fundamento de nuestra asociación siempre fue promover la cultura y la educación. Nos alegra enormemente recibir a los músicos de la Escuela Municipal de Música en este escenario tan significativo para todos los suarenses.”

🙋‍♂️Por su parte, el maestro Ángel Schamberger, director de la Escuela Municipal de Música, destacó la oportunidad de mostrar a la comunidad de Coronel Suárez lo aprendido en la EMMCOS; un espacio impulsado por el Intendente Ricardo Moccero donde se celebra la educación artística en igualdad de oportunidades.

💯“Para nosotros es muy valiosa esta oportunidad, porque muchos de nuestros alumnos y alumnas subirán por primera vez al escenario más importante de Suárez. En lo formativo, este concierto representa el cierre de un proceso que combina teoría, práctica, ensayo y ahora la experiencia de presentarse ante el público. Es una forma de devolver a la comunidad todo lo que la escuela nos brinda, con educación artística de calidad y gratuita.”

🎻🥁🎺El concierto contará con la participación de ensambles de rock, jazz, folclore latinoamericano y música andina, mostrando la diversidad y el talento que caracteriza al espacio formativo municipal.

👬El director de Gestion Cultural Marcelo Castorina destacó la decisión política del Intendente Ricardo Moccero, de impulsar y sostener la Escuela Municipal de Música, un espacio gratuito de formación artística que colma de orgullo a toda la comunidad suarense.

📅 Concierto Día de la Música

🕖 Jueves 20 de noviembre – 19:00 hs

📍 Cine Teatro Italia

🎟️ Entrada libre y gratuita