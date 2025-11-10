LA POLICIA SIGUE SECUESTRANDO MOTOS EN LOS OPERATIVOS DE TRÁNSITO

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Ariel Morales, informa sobre los operativos realizados recientemente por personal policial y las actas de infracción labradas.

En calle Belgrano, se confeccionó un acta por infracción al artículo 3 de la Ordenanza N.º 8305 al conductor de una motocicleta marca Motomel, procediéndose al secuestro del rodado.

Asimismo, en la zona céntrica de la ciudad, efectivos policiales secuestraron una motocicleta marca Yamaha DT 125 por infracción al artículo 1 de la Ordenanza N.º 8305.

Por otra parte, el personal de la Seccional Tercera de Pueblo San José, en Avenida Alemanes del Volga, labró un acta por infracción a los artículos 40 A, B y C de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, procediendo también al secuestro de una motocicleta marca Zanella ZB 110 cc.

Finalmente, la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal solicita a la población circular con toda la documentación correspondiente y en regla, recordando que estas medidas buscan garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes en el distrito